Deutsche Wirtschafts Nachrichten: энергокризис вынес "сокрушительный приговор" экономике Германии
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Усиливающийся с каждым днем энергетический кризис стал "сокрушительным приговором" для будущего немецкой экономики. Об этом сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Ссылаясь на информацию британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young, DWN отмечает, что Германия уже не входит в топ-100 компаний с наибольшей капитализацией. Еще в 2007 году в этом списке находилось семь немецких фирм.
Издание пишет, что "будущему немецкой экономики вынесен сокрушительный приговор", и основной причиной такого развития событий стал энергетический кризис. Положение усугубляется еще и тем, что экспортная модель страны оказалась крайне чувствительна к нависшей угрозе рецессии на мировом рынке.
Издание предупредило, что из-за весьма амбициозного плана по переходу на альтернативные источники энергии населению Германии пришлось столкнуться с запредельными ценами на электричество. Ситуацию усугубляется и тем, что в стране средний возраст населения находится на отметке в 47,8 года. По этому показателю страна занимает второе вместо в мире (на первом — Япония — прим. ред.), а в плане размеров подоходного налога, трат на социальное страхование и регуляторных расходов с ФРГ не сможет конкурировать ни одна другая страна.
Совокупность вышеуказанных факторов подталкивает многие фирмы к принятию решения о переносе своих производственных объектов в другие страны. Издание напомнило, что производительности труда в Германии в последние20 лет растут крайне медленно, а тренд на снижение реальной заработной платы начал отчетливо прослеживаться еще до наступления инфляции.
С подобными же проблемами сталкиваются и другие страны Евросоюза, подытожило издание.
В последние полгода Германия столкнулась с крупнейшим энергетическим кризисом с 70-х годов прошлого века. В стране начали призывать снижать температуру в домах, приглушать уличное освещение и призывать местных жителей всячески экономить электроэнергию. Власти ФРГ опасаются, что дефицит энергоресурсов к зиме может только усилиться.
https://1prime.ru/world/20220718/837518381.html