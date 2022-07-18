МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Усиливающийся с каждым днем энергетический кризис стал "сокрушительным приговором" для будущего немецкой экономики. Об этом сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Эксперт объяснил, что ожидать от цен на нефть на этой неделе

Ссылаясь на информацию британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young, DWN отмечает, что Германия уже не входит в топ-100 компаний с наибольшей капитализацией. Еще в 2007 году в этом списке находилось семь немецких фирм.

Издание пишет, что "будущему немецкой экономики вынесен сокрушительный приговор", и основной причиной такого развития событий стал энергетический кризис. Положение усугубляется еще и тем, что экспортная модель страны оказалась крайне чувствительна к нависшей угрозе рецессии на мировом рынке.

Издание предупредило, что из-за весьма амбициозного плана по переходу на альтернативные источники энергии населению Германии пришлось столкнуться с запредельными ценами на электричество. Ситуацию усугубляется и тем, что в стране средний возраст населения находится на отметке в 47,8 года. По этому показателю страна занимает второе вместо в мире (на первом — Япония — прим. ред.), а в плане размеров подоходного налога, трат на социальное страхование и регуляторных расходов с ФРГ не сможет конкурировать ни одна другая страна.

Совокупность вышеуказанных факторов подталкивает многие фирмы к принятию решения о переносе своих производственных объектов в другие страны. Издание напомнило, что производительности труда в Германии в последние20 лет растут крайне медленно, а тренд на снижение реальной заработной платы начал отчетливо прослеживаться еще до наступления инфляции. Эксперт научил, что нужно сделать с евро, если они у вас есть

С подобными же проблемами сталкиваются и другие страны Евросоюза, подытожило издание.

В последние полгода Германия столкнулась с крупнейшим энергетическим кризисом с 70-х годов прошлого века. В стране начали призывать снижать температуру в домах, приглушать уличное освещение и призывать местных жителей всячески экономить электроэнергию. Власти ФРГ опасаются, что дефицит энергоресурсов к зиме может только усилиться.