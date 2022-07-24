МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден превратил Америку в "нищую страну", которая вынуждена просить о помощи, заявил на студенческой конференции во Флориде экс-президент Дональд Трамп. Об этом сообщает Fox News. Трамп сделал заявление относительно выборов 2024 года

Трамп высказал сожаление в связи с тем, что США из-за действий Байдена всего за два года потеряли как признание, так и уважение.

"Мы были энергонезависимы, сейчас Байден стоит на коленях, выпрашивая энергоресурсы у других стран", — заявил экс-президент.

Вместе с тем он добавил, что Соединенные Штаты преклоняют колено только перед Богом и более ни перед кем.