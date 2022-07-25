Джо Байден заявил, что рецессии в США не будет, от быстрого роста экономика перейдет к стабильному
Читать 1prime.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июл — ПРАЙМ. Экономика Соединенных Штатов Америки не войдет в состояние рецессии, заявил президент США Джо Байден.
"Мы не будем в рецессии", — сказал он журналистам.
Байден отметил, что в США низкая безработица, а относительно предстоящего выпуска данных о ВВП страны указал, что увидеть некоторое снижение представляется возможным. "Но я не думаю, что мы увидим рецессию", — добавил он.
"Я надеюсь, что мы перейдем от быстрого роста к устойчивому росту", — сказал Байден.
https://1prime.ru/world/20220725/837602534.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.