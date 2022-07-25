ВАШИНГТОН, 25 июл — ПРАЙМ. Экономика Соединенных Штатов Америки не войдет в состояние рецессии, заявил президент США Джо Байден. В США признали "замедление" экономики необходимым явлением

"Мы не будем в рецессии", — сказал он журналистам.

Байден отметил, что в США низкая безработица, а относительно предстоящего выпуска данных о ВВП страны указал, что увидеть некоторое снижение представляется возможным. "Но я не думаю, что мы увидим рецессию", — добавил он.

"Я надеюсь, что мы перейдем от быстрого роста к устойчивому росту", — сказал Байден.