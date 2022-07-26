Лиз Трасс рассказала о стратегической ошибке Европы в отношениях с Россией
Глава МИД Британии Трасс: страны Европы совершили ошибку, став зависимыми от России
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Великобритания не должна повторять ошибок в отношениях с Китаем, которые совершила с Россией, заявила кандидат в премьеры Великобритании, глава МИД страны Лиз Трасс. Об этом сообщает The Telegraph.
По убеждению Трасс, Европа совершила ошибку, став стратегически зависимой от поставок энергоресурсов из Российской Федерации.
Вместе с тем глава британского МИД отметила, что Китай поддерживает Россию.
"Мы должны учиться на ошибках, которые Европа сделала в отношениях с Россией, став зависимой от ее нефти и газа. Мы не можем позволить, чтобы то же самое случилось в отношениях с Китаем", — заявила Трасс.
https://1prime.ru/world/20220726/837603181.html
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