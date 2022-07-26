МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Великобритания не должна повторять ошибок в отношениях с Китаем, которые совершила с Россией, заявила кандидат в премьеры Великобритании, глава МИД страны Лиз Трасс. Об этом сообщает The Telegraph. Лиз Трасс придумала, как получить независимость от российского газа

По убеждению Трасс, Европа совершила ошибку, став стратегически зависимой от поставок энергоресурсов из Российской Федерации.

Вместе с тем глава британского МИД отметила, что Китай поддерживает Россию.

"Мы должны учиться на ошибках, которые Европа сделала в отношениях с Россией, став зависимой от ее нефти и газа. Мы не можем позволить, чтобы то же самое случилось в отношениях с Китаем", — заявила Трасс.