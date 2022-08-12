2022-08-12T12:41:52+03:00
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2022
https://1prime.ru/world/20220812/837775359.html
Банк России допустил фрагментацию в мировой экономике
Мировая экономика
Новости
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ЦБ РФ В СВОЕМ ДОКУМЕНТЕ ПО ДКП ДОПУСКАЕТ СЦЕНАРИЙ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА, ПРЕДПОЛАГАЮЩЕГО ФРАГМЕНТАЦИЮ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ ПРАЙМ, 12.08.2022
экономика, мировая экономика, новости, цб рф, мировая экономика, мировой кризис
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЦБ РФ В СВОЕМ ДОКУМЕНТЕ ПО ДКП ДОПУСКАЕТ СЦЕНАРИЙ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА, ПРЕДПОЛАГАЮЩЕГО ФРАГМЕНТАЦИЮ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ