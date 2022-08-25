МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. На заседании Евразийского межправительственного совета, который пройдет в Киргизии 25 и 26 августа, запланировано обсудить вопрос о расширении использования национальных валют стран ЕАЭС для расчетов во взаимной торговле, пишет РБК. Страны ЕАЭС обсудят формирование общего рынка газа

По данным издания, предложение расширить использование тенге, драмов и сомов сделает министр экономического развития России Максим Решетников. Представитель главы Минэкономразвития проинформировал РБК, что министр выступит в составе российской делегации под руководством премьера Михаила Мишустина. Эти планы подтвердили в пресс-службе российского правительства.

В состав союза, помимо России, включены Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.