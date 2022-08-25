МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Военно-морские силы США заключили с британской оборонной компанией BAE Systems контракт на сумму более 107 миллионов долларов на модернизацию американского ракетного эсминца USS Ross, сообщила компания. Минобороны вручило контракт на изготовление ракет "Оникс"

"BAE Systems получила от ВМС США контракт на сумму 107,7 миллиона долларов на модернизацию эсминца USS Ross, оснащенного управляемыми ракетами", — говорится в заявлении.

Работы будут проходить на верфи BAE Systems в Норфолке, штат Вирджиния. Модернизация корабля, среди прочего, предусматривает ремонт основной силовой установки, восстановление топливных баков, а также спальных и столовых отсеков для экипажа.

В общей сложности модернизация американского эсминца будет продолжаться свыше 500 дней. Запланированный срок завершения работ — апрель 2024 года. Это, по задумке ВМС США, позволит боевому судну прослужить на американском флоте еще десять лет.