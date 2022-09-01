МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Слабым звеном в блоке поддерживающих Украину стран стала Венгрия, которая в противовес выступает против антироссийских санкций и пытается защитить свою экономику от ограничений на поставки российских энергоресурсов, пишет Politico. Додон обвинил главу Молдавии в неспособности решить энергокризис в стране

Не смотря на то, что Венгрия состоит и в военном альянсе НАТО, и в Евросоюзе, страна отказалась присоединиться к другим западным союзникам, запретив поставки оружия через свою территорию соседней Украине.

Также Будапешт перед подписанием антироссийских санкций от всего ЕС настоял на том, чтобы некоторые меры были смягчены. Автор издания обращают внимание и на то, что летом венгерские официальные лица ездили в Москву, чтобы договориться о дополнительных поставках газа.

"Венгрия может оказаться самым слабым звеном Запада, стремящегося справиться с крупнейшим кризисом в Европе", — считает издание.

По мнению венгерских политиков, помощь стран Запада только затягивает конфликт. "Санкции и поставки оружия не приведут к результатам", — заявил Орбан местному радио в августе.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергетическая политика Западной Европы "со скоростью астероида" движется к краху. С приближением зимы в отсутствие отопления у европейцев "спадет пелена с глаз": после введения беспрецедентных антироссийских санкций страны региона наблюдают резко взлетевшие цены на энергоносители, удорожание продуктов питания и небывалую инфляцию.