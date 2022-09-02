Россия предложила продлить до 31 марта нулевые пошлины на ввоз в ЕАЭС нескольких групп товаров
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Россия предложила продлить до 31 марта действие обнуленных ставок на ввоз некоторой продукции на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), следует из материалов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Как отмечается, такое предложение связано с сохранением рисков негативного воздействия на экономику государств-членов союза.
так, Россия предлагает продлить срок действия мер в отношении отдельных видов следующих видов продукции:
- пищевой,
- фармацевтической,
- медицинской,
- химической,
- целлюлозно-бумажной,
- текстильной,
- металлургической,
- продукции легкой промышленности.
"Установить ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза… в отношении отдельных видов товаров… Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости применяется с 01.10.2022 по 31.03.2023 включительно", — говорится в проекте решения.
Ранее, весной, были установлены нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении ряда товаров. С помощью этой меры предполагалось повысить устойчивость экономики государств-членов ЕАЭС "посредством, в том числе, содействия российским импортозависимым производителям", уточняется на сайте. Действие этих ставок истекает 30 сентября.
В начале августа министр экономического развития Максим Решетников отмечал, что с октября дальнейшие решения об обнулении пошлин на ввоз товаров в РФ будут приниматься точечно, поскольку в условиях сильного рубля такой механизм усиливает давление на российский бизнес.
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