МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Россия предложила продлить до 31 марта действие обнуленных ставок на ввоз некоторой продукции на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), следует из материалов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Россия и Ближний Восток планируют перейти на расчеты в нацвалютах

Как отмечается, такое предложение связано с сохранением рисков негативного воздействия на экономику государств-членов союза.

так, Россия предлагает продлить срок действия мер в отношении отдельных видов следующих видов продукции:

пищевой,

фармацевтической,

медицинской,

химической,

целлюлозно-бумажной,

текстильной,

металлургической,

продукции легкой промышленности.

"Установить ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза… в отношении отдельных видов товаров… Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости применяется с 01.10.2022 по 31.03.2023 включительно", — говорится в проекте решения. Дерипаска считает, что экспорт России в восточные страны можно нарастить

Ранее, весной, были установлены нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении ряда товаров. С помощью этой меры предполагалось повысить устойчивость экономики государств-членов ЕАЭС "посредством, в том числе, содействия российским импортозависимым производителям", уточняется на сайте. Действие этих ставок истекает 30 сентября.

В начале августа министр экономического развития Максим Решетников отмечал, что с октября дальнейшие решения об обнулении пошлин на ввоз товаров в РФ будут приниматься точечно, поскольку в условиях сильного рубля такой механизм усиливает давление на российский бизнес.