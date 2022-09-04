МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Несмотря на разговоры о "крахе экономики России", именно Британия сегодня пребывает в кризисном состоянии, когда резкий рост цен на продукты питания и энергетику уже стал нормой, в то время как в России цены в основном снижаются. Об этом заявил обозреватель британского таблоида The Sun Уилл Стюарт. СМИ: британская полиция готовится к "экономическим протестам"

Он отметил, что пока британцы еле сводят концы с концами, россияне "доверху загружают свои тележки продуктами", причем последние для них обходятся гораздо дешевле.

"В августе цены на продукты питания в Великобритании росли самыми быстрыми темпами после экономического кризиса 2008 года, подскочив на 10,5% по сравнению с предыдущим годом. В июле продовольственная инфляция ускорилась до 9,3%, так как украинский кризис и последующий рост цен на корма для животных, удобрения, пшеницу и растительные масла оказали растущее давление на цены", — подчеркнул Стюарт.

Однако, добавил журналист, в Москве с начала 2022 года цены на продукты питания упали как минимум на 11%.

"На полках магазинов стоимость капусты упала на 40% в 25 регионах и на 33% по всей стране. Картофель подешевел на 28%, свекла на 27%, виноград на 16%, бананы на 14%, помидоры на 14%, морковь на 13%, груши на 11% и яблоки на 6%", — посчитал обозреватель. В Болгарии рассказали о "самой большой глупости" в отношении России

Еще одной важнейшей статьей расходов для британцев остаются коммунальные услуги и топливо. Из-за подорожания газа и нефти, к июню литр бензина в Великобритании стоил 1,91 фунта стерлингов, а счета за электроэнергию "подскочили до небес".

"В России средний месячный прирост цены за электричество составил 10%, а в Великобритании счета за электроэнергию, как ожидается, вырастут на 80%", — сообщил журналист.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.