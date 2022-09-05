МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Соединенным Штатам придется достичь компромисса с Россией в вопросе ситуации на Украине, чтобы не оказаться перед сложным выбором эскалации конфликта с Москвой и испытанием на выносливость, в котором у России есть все шансы победить, пишет в статье для The Hill пишет экс-руководитель отдела анализа России в ЦРУ и бывший штатный советник вице-президента США Дика Чейни Джордж Биб. Reuters: энергокризис ударил по фунту и евро

Эксперт считает, что окно возможностей для США на Украине сужается. Это связано с тем, что время как главный фактор в ситуации "играет на руку России". По мнению Биба, и экономические, и милитаристские нападки на Москву не способны поменять расклад в сложившейся ситуации.

"Американцы борются с более высокими ценами на бензин и продукты. Европа сталкивается не только с перспективой холодной зимы, но и со значительными перебоями в работе ключевых отраслей; связанный с санкциями дефицит природного газа и других российских товаров сказывается на строительном, металлургическом и автомобильном секторах. <…> Затягивать экономическую петлю вокруг России будет неэффективно", — пишет он.

Обозреватель подверг острой критике действия представителей "партии ястребов" во власти Белого ома. Он счел их предложения усилить вмешательство США в конфликт на Украине авантюрой.

Биб выразил уверенность, что политики сделали допустили огромную ошибку, ополчившись в публичном пространстве на все русское.

"Даже россияне, были шокированы степенью враждебности Запада к русскому народу и культуре в последние годы. Соединенные Штаты мало что делают для обращения к гражданам России или демонстрации того, что мы открыты для улучшения отношений", — пишет он.

По его мнению, из сложившейся ситуации есть только один выход. Это налаживание компромисса с Россией, который бы предусматривал возвращение к изначальным предложениям, вынесенные на обсуждение в Стамбуле на переговорах России и Украины. Экономист указал на динамику доллара, которая ведет к мировому кризису

"Пока мы не хотим идти к компромиссному урегулированию, которое, как предлагал сам Киев в начале конфликта, должно предполагать некую форму нейтралитета Украины, мы стоим перед выбором между эскалацией нашего участия и состязанием на выносливость, в котором у России шансов больше. И ни один из этих вариантов не закончится хорошо ни для Украины, ни для Соединенных Штатов", — подытожил автор.

США и их союзники по НАТО на фоне российской спецоперации по защите Донбасса продолжают поставлять оружие Киеву.В частности, американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, в рамках которого Украина получит поддержку на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.