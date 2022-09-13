МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Правительство США пригласило Мексику участвовать в инвестиционных программах в области производства полупроводников и электромобилей, сообщил глава мексиканской дипломатии Марсело Эбрард по итогам переговоров с президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Toyota инвестирует производство аккумуляторов для электрокаров

"Главное сегодня в экономике — это приглашение Мексике стать частью усилий Северной Америки по производству полупроводников, электромобилей и то, что президент также рассказал им о своем Плане Соноры по литию и чистой энергии", — заявил Эбрард после переговоров Блинкена и Лопеса Обрадора.

По словам министра, в повестку переговоров на высоком уровне также входили темы предстоящего в октябре вашингтонского Диалога по безопасности и намеченного на декабрь саммита лидеров Северной Америки.

Президент США Джо Байден в начале августа подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем. Его администрация в 2021 году признала значительную зависимость критически важных систем страны, в том числе оборонной сферы, от тайваньских микрочипов. По мнению экспертов, нынешняя политика Вашингтона в отношении острова несет значительные риски в случае, если ситуация выльется в вооруженный конфликт и затронет производство полупроводников на Тайване, поставляемых на американский рынок.