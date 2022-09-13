МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Проживающим в Польше необходимо смириться и привыкнуть к все время увеличивающимся ценам на еду и самые необходимые товары, пишет польский портал Onet.pl со ссылкой на опрошенных экспертов. Цены в польских магазинах выросли в августе на 24%

"Погода играет против отечественного производителя растительных жиров. В случае с продуктами животного происхождения наблюдается рост стоимости кормов, энергии, топлива, труда и кредитов. Это тенденция, наблюдаемая по крайней мере в течение года, которая в последнее время ускоряется. Для потребителей это плохая новость. Дешевле не будет, и это надолго, потому что причины роста цен не исчезают", — рассказал изданию генеральный директор организации по торговле и дистрибуции Польши, доктор Анджей Мария Фалиньский.

Он особо отметил, что конечные ценники в магазинах формируются в том числе с учетом нарушения логистических поставок, а также энергетический коллапс в Европе.

При этом спикеры сошлись в прогнозе по росту цен на базовые продукты питания в Польше. Все будет только дорожать. СМИ прогнозируют остановку производства сыров в Польше через две недели

Ранее исследовательский центр UCE Research и Высшая банковская школа страны сообщали, что за август ценники в магазинах увеличились в среднем на 23,7%. Подорожание коснулось всех двенадцати проанализированных категорий продуктов: во всех отмечался двузначный рост цен.

Томаш Копысяньский, специалист Высшей банковской школы во Вроцлаве, обвинил в росте цен на жиры, муку, сахар, крупы и мясо на правительство страны. Политики не только отказались де-факто от финансирования со стороны бюджета Евросоюза, но и сами "дергают рычаги" инфляционного роста, что провоцирует удорожание расходов обычных граждан страны.

"Желательно, чтобы правительство переключилось с раздачи денег на экономику. Так оно только подливает масло в инфляционный огонь. А могло бы сосредоточиться на использовании этих средств для обеспечения поставок стратегических продуктов. Это лучше сбалансировало бы рынок и способствовало бы снижению цен", — защищает экономист свою позицию.

Страны Евросоюза столкнулись с рекордным ростом цен на энергоносители и двузначным ростом инфляции из-за введения беспрецедентных санкций против России и выбранного курса на отказ от российских нефти и газа. На фоне роста цен на энергоносители, в первую очередь газа, промышленность Европы утратила свои конкурентные преимущества. Это повлияло и на другие сферы экономики.