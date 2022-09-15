МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в августе вырос на 0,3% по сравнению с июлем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. В США неожиданно снизилось число заявок на пособие по безработице

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали, что показатель не изменится.

Динамика июля при этом была пересмотрена — по новой оценке министерства, розничные продажи тогда снизились на 0,4%, а не остались на уровне июня, как сообщалось ранее.

Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в августе снизился на 0,3% к предшествовавшему месяцу. Показатель июля также был пересмотрен: теперь рост оценивается в 0% вместо 0,4%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.