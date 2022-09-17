МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Власти Шри-Ланки продолжают обсуждать с Россией просьбу бывшего президента островного государства о кредите на российское топливо, переговоры "идут хорошо", Шри-Ланка нуждается в серьезной поддержке РФ, заявил в интервью РИА Новости ланкийский министр транспорта Бандула Гунавардана. Шри-Ланка планирует восстановить авиасообщение с Россией к середине октября

"Мы можем покончить с этим кризисом. В прошлом месяце мы столкнулись с ним, но сейчас мы медленно, но оправляемся от каждого из кризисов – и экономического, и валютного. Мы хотели бы получить от России серьезную поддержку в этом вопросе. Переговоры об этом идут, и идут хорошо", — сказал Гунавардана.

Он напомнил, что бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса просил о помощи у властей РФ, чтобы справиться с топливным кризисом: "Нам нужен был кредит для покупки российского топлива… Мы надеемся, Россия сможет нам помочь. Я думаю, ваша поддержка будет значима для нашей страны".

Министр отметил, что топливный кризис на острове не связан с антироссийскими санкциями Запада: "Мы импортируем нефтепродукты из стран Ближнего Востока, а не из России, так что санкции не оказывают на нас влияние напрямую".

В июле бывший тогда президентом Шри-Ланки Готабайя Раджапакса в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросил открыть кредитную линию для импорта российского топлива.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.

Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате страна не может закупить достаточно топлива.

В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива. Согласно данным МВФ, в 2022 году экономика страны сократится на 8,7%, а инфляция недавно превысила 60%.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.