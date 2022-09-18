МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Соединенные Штаты приближаются к катастрофе из-за политики президента страны Джо Байдена, заявила обозреватель американской газеты The Washington Times Шерил Чамли. В США призвали Байдена продолжить высвобождать нефть из резервов

Она напомнила, что Байден обещал объединить страну и во время предвыборной кампании, и уже находясь на посту президента, но по сей день не сдержал обещания.

Демократическая партия во главе с Байденом, по мнению Чамли, разогнала инфляцию и цены на топливо до рекордных показателей, и при этом демократы уже не скрывают своего презрения к Соединенным Штатам и патриотически настроенным гражданам.

В частности, обозреватель отметила: "При Байдене это презрение лишь усилилось и приобрело совершенно уродливые формы. То, о чем раньше лишь перешептывались, стали говорить открыто".