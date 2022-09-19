МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Необходимо обеспечить свободный экспорт российских удобрений через Европу, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Прежде всего мы должны обеспечить свободный экспорт российских удобрений через Европу", — сказал он РИА Новости.

По словам Гутерреша, Всемирная продовольственная программа ООН может поспособствовать вывозу в развивающиеся страны 300 тысяч тонн российских удобрений, застрявших в портах ЕС. В ООН ведутся переговоры об экспорте российского аммиака через Украину

Кроме того, генсек рассказал, что переговоры о возможных поставках из России аммиака через украинский порт "Южный" уже начались. Стороны рассматривают аспекты, отвечающие интересам как России, так и Украины, и изучают возможность заключить более широкое соглашение.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин сообщил в рамках саммита ШОС о готовности России бесплатно поставить удобрения нуждающимся странам. Гутерреш в беседе с РИА Новости отметил, что Всемирная продовольственная программа ООН сможет поспособствовать реализации этого намерения.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.30 мск.