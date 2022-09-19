Генсек ООН призвал обеспечить свободный экспорт российских удобрений
Генсек ООН Гутерреш призвал обеспечить свободный экспорт российских удобрений через Европу
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Необходимо обеспечить свободный экспорт российских удобрений через Европу, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"Прежде всего мы должны обеспечить свободный экспорт российских удобрений через Европу", — сказал он РИА Новости.
По словам Гутерреша, Всемирная продовольственная программа ООН может поспособствовать вывозу в развивающиеся страны 300 тысяч тонн российских удобрений, застрявших в портах ЕС.
Кроме того, генсек рассказал, что переговоры о возможных поставках из России аммиака через украинский порт "Южный" уже начались. Стороны рассматривают аспекты, отвечающие интересам как России, так и Украины, и изучают возможность заключить более широкое соглашение.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин сообщил в рамках саммита ШОС о готовности России бесплатно поставить удобрения нуждающимся странам. Гутерреш в беседе с РИА Новости отметил, что Всемирная продовольственная программа ООН сможет поспособствовать реализации этого намерения.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.30 мск.
https://1prime.ru/world/20220919/838160545.html
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