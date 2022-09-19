Из Китая в Афганистан запустили новый грузовой маршрут
Из Китая через Киргизию и Узбекистан в Афганистан запустили новый грузовой маршрут
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ТАШКЕНТ, 19 сен — ПРАЙМ. Новый мультимодальный грузовой коридор запущен по маршруту из Китая через Киргизию и Узбекистан в Афганистан, сообщает в понедельник пресс-служба АО "Узбекские железные дороги".
"В целях развития мультимодального коридора "Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан" стартовал пилотный запуск контейнерного поезда по новому транзитному маршруту", — говорится в сообщении на сайте "Узбекских железных дорог". В компании пояснили, что транспортировка грузов из китайского Кашгара до киргизского города Ош осуществляется автомобильным транспортом, далее по железной дороге до афганского Хайратона.
В составе первого поезда 12 сорокафутовых контейнеров, в которых находится продовольствие и бытовая техника, уточняет пресс-служба. Участники маршрута предоставили тарифные скидки до 70% на транспортировку грузов.
После проработки всех нюансов пилотного проекта по данному мультимодальному маршруту только в направлении Афганистана грузооборот может составлять более 4 тысяч контейнеров в год, добавили в компании.
https://1prime.ru/world/20220919/838169673.html
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