ТАШКЕНТ, 19 сен — ПРАЙМ. Новый мультимодальный грузовой коридор запущен по маршруту из Китая через Киргизию и Узбекистан в Афганистан, сообщает в понедельник пресс-служба АО "Узбекские железные дороги". Россия и Белоруссия укрепляют союзную интеграцию, заявил Лавров

"В целях развития мультимодального коридора "Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан" стартовал пилотный запуск контейнерного поезда по новому транзитному маршруту", — говорится в сообщении на сайте "Узбекских железных дорог". В компании пояснили, что транспортировка грузов из китайского Кашгара до киргизского города Ош осуществляется автомобильным транспортом, далее по железной дороге до афганского Хайратона.

В составе первого поезда 12 сорокафутовых контейнеров, в которых находится продовольствие и бытовая техника, уточняет пресс-служба. Участники маршрута предоставили тарифные скидки до 70% на транспортировку грузов.

После проработки всех нюансов пилотного проекта по данному мультимодальному маршруту только в направлении Афганистана грузооборот может составлять более 4 тысяч контейнеров в год, добавили в компании.