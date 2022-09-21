МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Участники саммита по глобальной продовольственной безопасности постановили избегать необоснованных запретов на экспорт продовольствия и удобрений. Президент Перу призвал нормализовать экспорт удобрений из России

Как следует из коммюнике, опубликованного на сайте Евросовета, в саммите 20 сентября приняли участие лидеры США, Испании, Германии, Индонезии, Колумбии и Нигерии, а также главы Африканского и Европейского союзов.

"(Мы должны) поддерживать открытость рынков продовольствия, удобрений и сельскохозяйственной продукции и избегать необоснованных ограничительных мер, таких как запрет на экспорт продовольствия и удобрений, которые повышают волатильность рынка и угрожают продовольственной безопасности и питанию в глобальном масштабе", — говорится в заявлении.

Во вторник генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о важности продолжать снимать все остающиеся препятствия для экспорта российских удобрений, в том числе аммиака. По его словам, уже поступают сообщения о том, что фермеры в Западной Африке и за ее пределами выращивают меньше сельскохозяйственных культур из-за цены и проблем с доступностью удобрений.