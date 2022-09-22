МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Европейский бизнес вынужден "затягивать пояса" из-за катастрофических счетов за электроэнергию, пишет The New York Times. Производства останавливаются, привычные товары становятся дефицитом, а люди остаются без работы. Германии придется запустить "Северный поток —2". И в этом виноваты США

Компании сокращают производство и урезают штат сотрудников. Они вынуждены отказываться от экологичных видов энергоносителей. Эти факторы тянут за собой цепной реакцией обеднение граждан и ускорение рецессии.

"И надежды на улучшение нет", — сетуют авторы.

Остановка производственных линий и отправка персонала в неоплачиваемые отпуска вызваны тем, что компании не в состоянии оплачивать баснословные счета за газ и электроэнергию.

NYT описывает ситуацию со стеклозаводом Arc International, который производит посуду для ресторанов и домохозяйств. Долгие годы он работал на дешевом, поставляемом Россией газе, что помогло предприятию стать крупнейшим в мире производителем посуды и одним из важнейших работодателей на юге Франции. Все изменилось после остановок подачи газа в Европу из России: цены на энергию стали расти настолько быстро, что глава производства шесть раз за два месяца переписывал бизнес-прогнозы. Из экономии треть сотрудников предприятия были отправлены в частично оплачиваемый отпуск, а это порядка полутора тысяч человек.

"Это самая драматическая ситуация, с которой мы когда-либо сталкивались. Для таких энергоемких предприятий, как наше, она является катастрофической," — сказал Ходлер, глава компании. В Бельгии начали отключать освещение на автотрассах для экономии

Автор статьи поясняет, что по цепочке после остановки стекольного производства будут терять работу и работники связанных отраслей: в логистике, на производстве картона для упаковки посуды и так далее.

Но если без новых бокалов для вина европейцы вполне могут обойтись, то наличие на прилавках туалетной бумаги, которая является товаром первой необходимости, беспокоит их намного больше: один из крупнейших производителей Германии Hakle объявил о банкротстве из-за "исторического энергетического кризиса".