МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. В результате планируемой национализации энергетического гиганта Uniper власти Германии могут столкнуться с юридической проблемой. Как пишет немецкое издание Die Welt, введенный ранее в стране газовый сбор в случае покупки государством 99 процентов акций компании для потребителей превращается в налог. Ле Пен высказалась против поставок Францией газа в Германию

По мнению авторов статьи, такого рода налог противоречит конституции Германии.

Спор вокруг налога вызвал конфликт двух немецких министерств. Пока министерство экономики считает этот налог антиконституционным и хочет как можно быстрее его отменить, финансовое ведомство настаивает, что не существует юридических проблем, которые нельзя решить.

"Мне кажется, что газовый сбор, от которого получают прибыль национализированные компании, будет очень трудно реализовать. Если компания, получающая выгоду от газового сбора, теперь национализирована, то сбор де-факто действует как налог для потребителей газа", — цитирует газета профессора Университета Людвига Максимлиана Штефана Кориота.

Собеседник издания подчеркнул, что раньше в схожей ситуации Федеральный конституционный суд Германии отменил "угольный налог" — надбавку к цене на электроэнергию, за счет которой должно было финансироваться добыча угля.

Правительство Германии намерено консолидировать 99% акций энергетической компании Uniper. В первый этап будет проведена допэмиссия акций по цене 1,7 евро, общая сумма составит восемь миллиардов евро, которую полностью выкупит федеральное правительство. Позднее агентство купит у компании Fortum оставшуюся долю за порядка полумиллиарда евро. В июле Uniper запрашивала девять миллиардов евро от властей ФРГ, сославшись на сокращение поставок сырья российским поставщиком "Газпром".

Читайте также: Германии придется запустить "Северный поток —2". И в этом виноваты США >>