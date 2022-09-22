МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Рекордный рост цен на энергоносители вкупе с их острым дефицитом в странах Евросоюза привел к тому, что тепличное производство овощей и фруктов на континенте сократилось практически на 40%. Как пишет турецкое издание Milliyet, большое количество сетевых супермаркетов и поставщиков начали вести переговоры с аграриями Антальи для покрытия дефицита еды. Россия увеличила экспорт агропромышленной продукции в сентябре

Из-за рекордных цен ан энергию и сформировавшимся из-за остановки прокачки газа из России в страны Европы в 2022 году посадки в тепличных хозяйствах региона сократились на 30-40%. Пытаясь восполнить неминуемую просадку в поставках, многие сети и поставщики начали вести переговоры и подписывать контракты с производителями в турецкой Анталье.

Как рассказал изданию глава Ассоциации экспортеров Западного Средиземноморья Умит Мирза Чавушоглу, Турция оказалась важнейшей страной с точки зрения продовольственной безопасности Европы.

Переговоры идут уже несколько месяцев: европейские ритейлеры ищут поставщиков в Анталье и ее окрестностях. Они стремятся подписать коммерческие соглашения по модели "деньги вперед и гарантия покупки". Есть также европейские игроки, которые намерены перенести тепличное производство в Турцию.

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