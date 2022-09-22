МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Пользователи сайта немецкого издания Die Welt всерьез обеспокоены принятым властями страны решением о национализации вслед за энергетическим гигантом Uniper бывшей дочерней структуры российского экспортера газа "Газпром" — компании SEFE. Названа страна, которая накормит Европу этой зимой

По мнению немецких читателей, эти действия ведут к нарушению основных рыночных принципов, главный из которых — частная собственность.

Комментаторы считают, что в действиях министерства экономики ФРГ присутствует намерение протолкнуть во время глобального энергетического кризиса повестку партии "Зеленых".

"Какова цель этих национализаций поставщиков газа? Если Россия не поставляет газ, то откуда они должны взять его? Это просто воздушные шарики", — считает пользователь под ником Nobbi Payne.

По мнению Ulrich F, планы правительства по национализации поставщиков энергии происходит с извращенной скрытой целью удержания высоких цен на газ для конечного потребителя. Это будет делаться до тех пор, пока не будут сняты сомнения немцев в отношении целесообразности расширения использования ветряных турбин.

"Я хорошо запомню, как легко "национализировать" в стране, где частная собственность фактически считалась священной коровой и охраняется особым образом", — рассуждает юзер Ischia L.

"В чем смысл существования SEFE? SEFE и Uniper были импортерами российского газа. Российского газа у нас больше нет. SEFE и Uniper используют федеральные средства для покупки дефицитного газа у других участников рынка, тем самым неоправданно повышая цену. Uniper необходимо разделить (электростанции выделить в отдельную компанию), а SEFE и газовый бизнес Uniper могут обанкротиться контролируемым образом. Сохранение этого клуба в долгосрочной перспективе не имеет смысла", — объяснил свою позицию Andreas H.

Немецким властям, по мнению читателя Christoph J, надо будет "снова строить стену" в случае, если политика не экономическая политика не изменится.

"Тогда государство сможет управлять всем газовым бизнесом. Помогите, нами правят нарушители энергетической политики!" — резюмировал H. P. M. Европа замедлила темпы закачки газа в хранилища

Российская компания-экспортер "Газпром" перестала владеть дочерней структурой Securing Energy for Europe (ранее называлась Gazprom Germania) в конце марта текущего года после заявлений в СМИ о прошедших в ней обысках. 4 апреля власти ФРГ взяли компанию под временное управление.

На этой неделе правительство Германии достигло предварительного соглашения с менеджментом Uniper и главным акционером компании — финской Fortum — о национализации крупнейшего импортера газа на территории страны.