Итальянский генерал раскрыл план Байдена по разделению Европы
Генерал Бертолини: Байден хочет разделить Европу на две части и "обескровить" Россию
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден затягивает конфликт на Украине, чтобы разделить Европу на непримиримые "западную" и "восточную" части и вместе с тем "обескровить" Россию, заявил в интервью изданию L'Antidiplomatico экс-командующий Оперативной группы комбинированных сил Италии генерал Марко Бертолини.
По его словам, президент США "не столько хочет мира на Украине, сколько начала там "войны на истощение", которая обескровила бы Россию и вновь разделила Европу на непримиримые "западную" и "восточную" части — пусть и не с теми же границами, что во времена холодной войны".
При этом генерал отметил, что многие члены международного сообщества разгадали замыслы американского лидера.
Эти планы, на его взгляд, контрастируют с позицией Москвы, которая с самого начала стремилась к скорейшему урегулированию ситуации на Украине.
В то же время Бертолини охарактеризовал конфликт на Украине как "войну, которую США ведут через своих агентов-прокси" и продолжение противостояния между НАТО и соцблоком в XX веке, а причиной происходящего он назвал традиционную настороженность Запада к России.
https://1prime.ru/world/20220926/838244148.html
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