МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден затягивает конфликт на Украине, чтобы разделить Европу на непримиримые "западную" и "восточную" части и вместе с тем "обескровить" Россию, заявил в интервью изданию L'Antidiplomatico экс-командующий Оперативной группы комбинированных сил Италии генерал Марко Бертолини. Байден пригрозил России новыми санкциями за проведение референдумов

По его словам, президент США "не столько хочет мира на Украине, сколько начала там "войны на истощение", которая обескровила бы Россию и вновь разделила Европу на непримиримые "западную" и "восточную" части — пусть и не с теми же границами, что во времена холодной войны".

При этом генерал отметил, что многие члены международного сообщества разгадали замыслы американского лидера.

Эти планы, на его взгляд, контрастируют с позицией Москвы, которая с самого начала стремилась к скорейшему урегулированию ситуации на Украине.

В то же время Бертолини охарактеризовал конфликт на Украине как "войну, которую США ведут через своих агентов-прокси" и продолжение противостояния между НАТО и соцблоком в XX веке, а причиной происходящего он назвал традиционную настороженность Запада к России.