МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Япония вводит санкции против 20 российских компаний и одного частного лица, следует из списка, обнародованного японским министерством экономики, промышленности и торговли в понедельник. Япония расширит список компаний России под санкциями

"Наша страна в качестве вклада в международные усилия в связи с ситуацией на Украине и с учетом мер, предпринятых ведущими странами, вводит меры по запрету экспорта и другие операции с определенными компаниями. С 26 сентября наша страна вводит запрет на экспорт и другую деятельность в отношении 21 организации", — говорится в заявлении.

Меры вводятся против "Машприборинторга", ООО "Интеко", НПО "Эталон", АО "Энергия", НПО "Салют", тамбовского завода "Октябрь" и других. В число организаций попал Евгений Краюшин.

Также Министерство экономики, промышленности и торговли Японии заявило, что расширит санкции против России, введя запрет на экспорт товаров и материалов, "связанных с химическим оружием".

"Наша страна в качестве вклада в международные усилия в связи с ситуацией на Украине и с учетом мер, предпринятых ведущими странами, вводит меры по запрету на внешнеторговые операции следующего характера: введение запрета на экспорт в Российскую Федерацию товаров, связанных с химическим оружием", — говорится в заявлении.

Ранее Япония запретила к экспорту в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. До этого был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи.

Кроме того, запрещено экспортировать в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, микроэлектромеханических схем, высокоэффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн и другое.

Из России запрещено импортировать в Японию отдельные виды древесины, водку и другие товары.

Санкции, принятые правительством Японии с начала событий на Украине, распространяются более чем на 800 человек из России, ЛНР и ДНР, более чем на 200 российских компании и организаций, 11 банков.