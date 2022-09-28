МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) в среду выдвинет новые антироссийские санкции, но вместе с тем предложит смягчить ряд уже действующих ограничений, передает Politico со ссылкой на источники.

Россия и ЕС

Эксперт рассказал об эффекте западных санкций для России

По данным издания, ведомство предложит снять запрет на экспорт из России удобрений, цемента и другой продукции.

В то же время, ЕК проинформирует членов ЕС о новом пакете санкций, в том числе об ограничении цен на российскую нефть.

Западные страны ввели жесткие ограничительные меры в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Санкции затронули в том числе сферу энергетики. На этом фоне Европа столкнулась с усилением энергокризиса, ростом цен на топливо и дефицитом сырья.

В начале сентября министры финансов стран-членов G7 согласовали ограничение цен на российскую нефть. Как отмечается, изначальный уровень ограничения цен будет принят исходя из технических аспектов и может быть в дальнейшем пересмотрен. Кроме того, допускается введение дополнительных мер для обеспечения эффективности вводимой меры.