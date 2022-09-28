Еврокомиссия хочет смягчить санкции против России, сообщили СМИ
Politico сообщило о намерении ЕК снять запрет на экспорт из России удобрений и цемента
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) в среду выдвинет новые антироссийские санкции, но вместе с тем предложит смягчить ряд уже действующих ограничений, передает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, ведомство предложит снять запрет на экспорт из России удобрений, цемента и другой продукции.
В то же время, ЕК проинформирует членов ЕС о новом пакете санкций, в том числе об ограничении цен на российскую нефть.
Западные страны ввели жесткие ограничительные меры в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Санкции затронули в том числе сферу энергетики. На этом фоне Европа столкнулась с усилением энергокризиса, ростом цен на топливо и дефицитом сырья.
В начале сентября министры финансов стран-членов G7 согласовали ограничение цен на российскую нефть. Как отмечается, изначальный уровень ограничения цен будет принят исходя из технических аспектов и может быть в дальнейшем пересмотрен. Кроме того, допускается введение дополнительных мер для обеспечения эффективности вводимой меры.
https://1prime.ru/world/20220928/838277489.html
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