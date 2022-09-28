МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) в среду выдвинет новые антироссийские санкции, но вместе с тем предложит смягчить ряд уже действующих ограничений, передает Politico со ссылкой на источники. Эксперт рассказал об эффекте западных санкций для России

По данным издания, ведомство предложит снять запрет на экспорт из России удобрений, цемента и другой продукции.

В то же время, ЕК проинформирует членов ЕС о новом пакете санкций, в том числе об ограничении цен на российскую нефть.

Западные страны ввели жесткие ограничительные меры в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Санкции затронули в том числе сферу энергетики. На этом фоне Европа столкнулась с усилением энергокризиса, ростом цен на топливо и дефицитом сырья.

В начале сентября министры финансов стран-членов G7 согласовали ограничение цен на российскую нефть. Как отмечается, изначальный уровень ограничения цен будет принят исходя из технических аспектов и может быть в дальнейшем пересмотрен. Кроме того, допускается введение дополнительных мер для обеспечения эффективности вводимой меры.