МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Слабость евро и высокая инфляция повышают риск рецессии в Европе, сообщил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. Washington Post: рецессия в Европе поможет США справиться с инфляцией

"Слабость евро и высокая инфляция повышают вероятность рецессии в Европе", — заявил Малпасс, выступая в Стэнфордском университете. Он также отметил, что Всемирный банк видит риски сдерживания роста европейской экономики в продолжительном период времени.

В среду зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что Еврозона и Евросоюз уже вступили или вступают в рецессию.

В понедельник глава Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила, что ВВП еврозоны, вероятно, снизится в четвертом квартале 2022 гола и первом квартале 2023 года. Лагард напомнила, что в базовом сценарии ЕЦБ ожидается рост ВВП еврозоны в следующем году на 0,9%, в неблагоприятном же сценарии, часть элементов которого с момента составления уже реализовались, предполагается рецессия в 0,9%.

В то же время Дэвид Малпасс предупредил, что на диверсификацию глобального производства энергоносителей с уходом от поставок из России потребуются годы.

"В рамках текущих политик глобальному производству энергоносителей потребуются годы на то, чтобы диверсифицировать (поставки) с уходом от России", — заявил он. Трансляция велась на сайте Всемирного банка.

По оценкам главы международной организации, это станет фактором "более длительного риска стагфляции" (стагфляция — ситуация, когда экономический спад и высокий уровень безработицы сопровождаются ростом цен).

При этом, как сообщил Малпасс, Всемирный банк направил 11 миллиардов долларов на поддержку Украины.

"Около 11 миллиардов долларов уже были предоставлены (Киеву) через наши проекты и трастовые фонды", — сказал Малпасс, выступая на конференции в Стэнфордском университете.

Он также отметил, что совокупно Всемирный банк "мобилизовал" через многосторонние каналы порядка 13 миллиардов долларов экстренной помощи Украине.