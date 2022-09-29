МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Член Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани высмеял в своих соцсетях растиражированные крупными мировыми средствами массовой информации обвинения в адрес России по инцидентам на "Северных потоках". Эксперт назвал США главным бенефициаром инцидентов на "Северных потоках"

В частности, парламентарий саркастически назвал Россию "странным государством", которое "само разрушает собственный газопровод, вместо того, чтобы просто перекрыть кран, как это уже было несколько раз".

Мариани напоминает также, что Запад уже пытался навязать мировой общественности мнение о том, что Россия сама обстреливала уже контролируемую союзными силами Запорожскую атомную электростанцию.

Интернет-пользователи поддержали позицию политика от Франции. Они отметили, то обвинения России во всех проблемах нужны Западу для того, чтобы скрыть влияние европейских стран на ситуацию. В Италии надеются на совместное расследование по "Северным потокам"

"Это не говоря уже о том, что негодяй Байден заявил, что США позаботятся о газопроводе, если его запустят. Ну, они так и сделали. Кучка бандитов. Они развязывают конфликты везде, кроме Америки", — пишет пользователь под ником Solitairinconnu.

"Чего вы хотите, господин Мариани, сейчас модно обвинять Россию во всех бедах земли", — рассуждает VikingBerychon.

"Либо западные пропагандистские СМИ принимают нас за дураков, либо они сами такие", — добавляет читатель konepap.

В понедельник сразу на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли инциденты. По данным властей Дании и Швеции, две утечки газа были выявлены на трубопроводе "Северный поток", еще одна — на "Северном потоке — 2". Представители Германии, Дании и Швеции допустили версию, что ЧП произошло из-за целенаправленной диверсии. Позднее береговая охрана Швеции выявила еще одну — четвертую — утечку на "Северных потоках". Россия официально запросила информацию у Дании о происшествиях. В свою очередь датские власти уведомили Москву о взрывах на месте утечки газа.

Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявлял, что ЧП на нитках газопроводов являются беспрецедентными и сроки их ремонта оценить пока невозможно.

Генеральная прокуратура Российской Федерации инициировала возбуждение уголовного дела об акте международного терроризма после инцидентов на трубопроводах.