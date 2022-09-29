МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о некоторых вопросах осуществления международных автоперевозок грузов в связи с недружественными действиями ряда стран, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Песков сообщил о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана

Указ "О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов" подписан 29 сентября "в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями некоторых иностранных государств, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты интересов Российской Федерации".