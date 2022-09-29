МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Инфляция в Германии по итогам сентября, согласно предварительной оценке, ускорилась до 10% в годовом выражении с 7,9% месяцем ранее, обновив исторический максимум, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Потребление газа в Германии выросло выше среднегодового уровня

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь до 9,4%.

За сентябрь потребительские цены в Германии, по предварительной оценке, выросли на 1,9%, при прогнозе роста лишь на 1,3%. В августе рост составил 0,3%.

При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, ускорили рост до 10,9% в годовом выражении с 8,8% месяцем ранее. А за сентябрь цены выросли на 2,2% после роста на 0,4% месяцем ранее. Аналитики ожидали показатели на уровне 10% и 1,3% соответственно.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.