МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно третьей и окончательной оценке, снизился на 0,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд падал такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Эксперт назвал США главным бенефициаром инцидентов на "Северных потоках"

Показатель совпал с прогнозом аналитиков DailyFX, которые ожидали, что падение ВВП останется на уровне второй, промежуточной, оценки в 0,6%. Первая оценка предполагала сокращение экономики США на 0,9%.

Кроме того, реальные темпы роста потребительских расходов в США за отчетный период, по третьей оценке, составили 2% в пересчете на год после увеличения на 1,3% в первом квартале. Первая оценка предполагала рост на 1%, вторая — на 1,5%.

В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США в прошлом квартале выросла на 1,8%. Первая оценка предполагала рост на 1,6%, вторая — на 1,7%. В первом квартале ВВП США вырос на 3,7% по отношению к аналогичному периоду предшествовавшего года.

Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.