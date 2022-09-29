МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Основные направления в условиях санкционных ограничений для экспорта золота из России — Индия и Китай, которые суммарно от разных поставщиков по итогам года могут закупить до 2,3 тысячи тонн этого драгметалла, поделился мнением с РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Золото дешевеет на укреплении доллара

"Поскольку США, Великобритания и Европейский союз запретили импорт к себе золота из России, логично предположить, что оно будет поставляться на Ближний Восток, в Индию и Китай", — полагает Хазанов.

"Кое-что наверняка попадает в Европейский союз, США и Великобританию, только оформлено не как российское золото. Тем не менее основной объем потребления металла придется на Индию и Китай… По итогам нынешнего года, в общей сложности КНР и Индия могут закупить порядка 2,2-2,3 тысячи тонн золота", — считает эксперт.

Он отметил, что драгметаллы из РФ будут реализовываться через локальных трейдеров, а объемы зависят от количества заказов.

При этом уровень дисконта по золоту будет минимальным, так как цена на этот драгметалл заметно снизилась относительно мартовских максимумов. "В долгосрочном плане оно все-таки будет дорожать – дела в мировой экономике из-за санкций против России ухудшаются, и для многих инвесторов оно по-прежнему будет "защитным" активом, вложения в который могут до конца 2023 года значительно вырасти, приведя к подъему цен на него", — добавил эксперт. По состоянию на 18.28 золото на нью-йоркской бирже Comex торгуется на уровне 1665 долларов за тройскую унцию.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. В июле ЕС принял решение ввести запрет на импорт золота из РФ. Ранее аналогичное решение приняли Великобритания, США, Канада и Япония.