ВАШИНГТОН, 29 сен — ПРАЙМ. Ставки по ипотеке в США приблизились к уровню 7% годовых, достигнув своих максимальных значений за последние 15 лет, свидетельствуют данные крупнейшего американского ипотечного агентства Freddie Mac. Экономика США снизилась на 0,6 процента во втором квартале 2022 года

Согласно представленному графику изменения стоимости кредитов, ставка по ипотеке на 30 лет в настоящее время составляет 6,7% годовых. Последний раз стоимость займа на жилье в США находилась на подобном уровне в июле 2007 года и оценивалась в 6,73%.

Агентство указывает, что на ипотечные ставки сильно воздействует неопределенность и волатильность на финансовых рынках.