Ставки по ипотеке в США достигли уровня в семь процентов
Ставки по ипотеке в США приблизились к семи процентам, достигнув максимумов за 15 лет
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ВАШИНГТОН, 29 сен — ПРАЙМ. Ставки по ипотеке в США приблизились к уровню 7% годовых, достигнув своих максимальных значений за последние 15 лет, свидетельствуют данные крупнейшего американского ипотечного агентства Freddie Mac.
Согласно представленному графику изменения стоимости кредитов, ставка по ипотеке на 30 лет в настоящее время составляет 6,7% годовых. Последний раз стоимость займа на жилье в США находилась на подобном уровне в июле 2007 года и оценивалась в 6,73%.
Агентство указывает, что на ипотечные ставки сильно воздействует неопределенность и волатильность на финансовых рынках.
https://1prime.ru/world/20220929/838304631.html
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