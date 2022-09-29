ЛОНДОН, 29 сен — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила в четверг, что не видит напряженности на финансовых рынках США, которая бы изменила планы центрального банка по понижению очень высокой инфляции путем повышений процентных ставок. Ставки по ипотеке в США достигли уровня в семь процентов

Хотя "никто не знает наверняка", есть ли в финансовом секторе сейчас большая проблема, "пока что мы не видели какой-то дисфункции рынка, даже несмотря на то, что в настоящее время происходит на мировых рынках, мы видим этого на рынках США", — заявила Местер в интервью для CNBC.

Местер затронула условия на рынке на фоне очень нестабильных условий по всему миру. Она признала, что действия Банка Англии на этой неделе по покупке облигаций для стабилизации рынков, очевидно, не совсем соответствуют его задаче по снижению инфляции.

Действия Банка Англии кажутся "немного несогласованными, потому что они покупают облигации в тоже самое время, когда говорят о повышении ставок", заметила Местер. Однако она добавила, что "есть хорошие причины" для того, что сделал центробанк, сказав, что "функционирование рынка крайне важно, потому что нельзя достичь целей денежно-кредитной политики, если рынки не функционируют должным образом".

Местер, которая имеет право голоса при принятии решений по ставкам в составе Комитета по денежно-кредитной политике, сказала, что она все еще считает инфляцию огромной проблемой, стоящей перед экономикой. Это означает, что центробанку нужно продолжить повышения ставки, доведя ее до более 4% с текущих 3,00%-3,25%.

ФРС сталкивается с опасениями, что осуществляемые ею агрессивные повышения ставок, направленные на снижение самой высокой за 40 лет инфляции, столкнут экономику в рецессию. Финансовые рынки также находятся под широкомасштабным давлением и переживают сильные потери. Многие наблюдатели обеспокоены, что действия ФРС купе с повышениями ставок другими крупными центробанками могут спровоцировать дисфункцию рынка.

Местер сказала, что не видит причины для замедления темпов повышений ставок сейчас. Она ответила, что в ходе состоявшегося на прошлой неделе заседания ФРС руководители запланировали курс повышений ставок, в результате которых она достигнет 4,6% в следующем году. Она ожидает, что центральному банку, вероятно, придется повысить ее сверх этого уровня.

"Я, вероятно, придерживаюсь немного более высокого прогноза, потому что вижу сохраняющуюся устойчивость инфляции", — отметила Местер. Повышение ставки выше 4% важно для содействия снижению инфляции, добавила она.

Местер также сказала, что спрос на рынке труда продолжает опережать предложение. По ее словам, сильный доллар также способствует снижению инфляции в США.

Она также предостерегла против того, чтобы слишком сильно опираться на данные, показавшие снижение денежной массы в стране. Некоторые считают это признаком снижения инфляции в будущем.

"Денежная масса не является таким надежным индикатором в течение долгого времени", — заметила она. Измерение денежной массы "не фигурирует в моих расчетах в данный момент".