МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Сербский президент Александр Вучич пылко прокомментировал высказывание посла Украины Владимира Толкача в балканской стране о том, что Киеву с каждым днем становится все труднее понимать политические аргументы Белграда против ввода антироссийских санкций. Об этом во вторник сообщает телеканал N1. Премьер Венгрии выразил готовность помочь Сербии с газом

"Если иностранные дипломаты считают, что пришло время нагло оказать давление на нашу страну, они выбрали неподходящий момент", — ответил на высказывание украинского дипломата президент Сербии.

Он добавил, что Белград не позволит даже тем политическим игрокам, кто является намного сильнее, давить на него. "Мы не совершали ничего плохого против Украины", — отметил он.

Вучич также высказался о том, что Киев может читать лекции кому-нибудь другому. Он призвал не указывать Белграду, что ему делать.

"Десятки сербских мальчиков и девочек убили во время бомбардировок НАТО", — напомнил политик и добавил, что он не помнит ни одного требования от представителей Украины в Совбезе ООН о срочном проведении заседания по атаке на Сербию. Не звучало и призывов о вводе экономических санкций в защиту Сербии.

Украинский дипломат Толкач в беседе с телеканалом N1 накануне заявил, что Киеву очень сложно понять позицию Белграда по вопросу антироссийских санкций. Он призвал Сербию присоединиться к давлению на Россию и отметил, что балканская страна должна помогать Киеву в военно-техническом обеспечении. Сербия ждет ухудшения в европейской экономике из-за цен на газ

Ранее Вучич в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке указал странам-членам организации на использование двойных стандартов в подходе к Украине и Сербии."Правда заключается в том, что территориальная целостность европейской страны – Сербии была нарушена, а Сербия не атаковала никакую другую суверенную страну, об этом мало кто говорит", — отметил он и спросил с трибуны у участников сессии о разнице между суверенитетом и территориальной целостностью Украины и Сербии. По его мнению, в случае с балканским государством со стороны ООН было вопиющее нарушение правил, но это признали и придали ситуации легитимность.