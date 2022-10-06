МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Решение о выделении Белоруссии кредита на 1,5 миллиарда долларов для реализации проектов по импортозамещению принято, стороны уже подписали соглашение или скоро подпишут, сообщил РИА Новости вице-премьер Алексей Оверчук на полях второго Каспийского экономического форума в Москве. Россия и Белоруссия заключили договор об общих принципах налогообложения

"Да, решения все приняты. Или подписали, или вот-вот подпишем. Это решение принято, и в принципе все параметры соглашения согласованы. На 1,5 миллиарда долларов на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств", — сказал Оверчук.

Премьер Белоруссии Роман Головченко в августе сообщал о проекте соглашения на выделение кредита в 1,5 миллиарда долларов на импортозамещение.