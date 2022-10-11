МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. В сервисе микроблогов Twitter пользователи ведут активное обсуждение слов главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что экономическое благополучие европейцев во многом базировалось на поставках российских дешевых энергоносителей. Названа страна, "некрасиво зарабатывающая" на энергокризисе в Европе

"Больше нет источников, никто не сможет продать то количество газа по той же цене, по которой его продавала Россия", — рассуждает пользователь социальной сети и добавляет, что тот объем топлива, который поставляла Москва и в котором нуждаются европейские потребители, взять неоткуда. И политики об этом знают.

"Все так и было, пока мы решительно не отказались от этого, чтобы служить разваливающейся империи США на ее смертном одре", — добавляет еще один читатель.

Третий задается вопросом о том, почему странам ЕС было нельзя относиться к торговому партнеру в лице России как к партнеру, а не выстраивать диалог как с врагом.

"Итак, он (Боррель — прим. ред.), наконец, осознает, что он и его некомпетентные коллеги спустили благополучие ЕС в унитаз", — сердится другой.

"Идиот. Так почему же вы позволили разжигающим конфликт неоконсерваторам в США повести ЕС по примитивному пути экономического разрушения, который вскоре приведет к восстанию на выборах?", — отмечает другой читатель и добавляет, что Москва не представляла угрозы для Евросоюза, угроза гегемонии и империализма исходит от Соединенных Штатов Америки.

Ранее Боррель в ходе встречи с послами стран ЕС высказал мнение, что благополучие союза европейских государств во многом базировалось на поставках дешевой энергии из РФ. Сейчас приходится искать новые источники энергии внутри региона. Он отметил, что экономику ЕС ждет большая реструктуризация.