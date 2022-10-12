МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. На предстоящих осенних выборах в конгресс США демократическая партия рискует потерпеть проигрыш из-за некомпетентности действующего президента США Джо Байдена, рассказал экс-представитель Национального республиканского комитета Мэтт Горман в эфире Fox News. МВФ понизил прогноз роста ВВП США и Китая в 2022 году

Он отметил, что американское общество и власти не понимают, как следует реагировать на резкий рост цен на топливо и потребительские товары вследствие антироссийских санкций.

Горман напомнил, как президент США однажды публично обвинил в росте цен Владимира Путина. Он добавил, что в Белом доме всегда ищут крайнего для того, чтобы обвинить в сложившейся ситуации.

"Невозможно не усомниться в компетентности президента США. Совершенно нелепо настаивать на том, что Байден — образец красноречия. Он никогда им не был", — рассказал экс-чиновник.

Глава США также постоянно отрицает наличие любых признаков рецессии в стране, считая, что "технически это даже не рецессия".

Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Байден часто попадает под раздачу от его критиков за постоянные ошибки и оплошности в своих речах.