МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Ситуация в мировой экономике остается неустойчивой, двигаясь в сторону рецессии и стагфляции, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. МВФ назвал главные вызовы мировой экономике

Стагфляция (стагнация + инфляция) — сочетание экономического спада и высокой инфляции. Техническое же определение рецессии в экономике предполагает падение ВВП два квартала подряд.

"Начну с тенденций в мировой экономике, где текущая ситуация продолжает оставаться неустойчивой, двигаясь в сторону рецессии и стагфляции", — сказал Решетников, выступая в среду на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

"Уже сейчас по итогам первого полугодия 2022 года признаки начинающейся рецессии зафиксированы в США и Еврозоне. Кроме того, Китай переживает значительное охлаждение, которое связано со снижением стоимости активов и инвестиционной активности населения и бизнеса", — отметил министр.

По его словам, снижение цен на черные и цветные металлы может быть первым признаком замедления мировой экономики. В ООН предупредили о причинах новой глобальной рецессии

Глава Минэкономразвития добавил, что инфляция в ряде стран продолжает достигать рекордных значений. Так, в Еврозоне инфляция в сентябре достигла 10% в годовом выражении после 9,1% в августе несмотря на предпринимаемые монетарные меры.

В понедельник глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева говорила о том, что риск рецессии в мировой экономике вырос. Она поясняла, что, по расчетам МВФ, примерно треть мировой экономики переживет по меньшей мере два квартала снижения подряд.