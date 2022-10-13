МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. "Росгеология" сейчас обсуждает несколько контрактов с африканскими странами по нефти и твердым полезным ископаемым, в частности с Суданом и Алжиром, сообщил РИА Новости глава компании Сергей Горьков. ОПЕК снизила прогноз по динамике добыче нефти в России

"У нас с африканскими странами, несмотря на ситуацию, объемы работ не сократились. Мы взаимодействуем с рядом стран, в основном, кстати, это как по нефти, так и твердым полезным ископаемым, мы сейчас несколько обсуждаем новых контрактов. Потенциально это контракты, возможно, с увеличением объемов с Суданом, смотрим положительно на возможности контрактов с Алжиром. И будем завершать еще те (контракты — ред.), которые мы осуществляем", — сказал Горьков агентству в кулуарах Российской энергетической недели.

Глава "Росгеологии" уточнил, что в случае с Алжиром обсуждается создание карт полезных ископаемых, а в Судане — не только картирование, но и уже более региональная геологоразведка.

Кроме того, "Росгеология" видит возможности поиска в Иране пресных вод и полиметаллических руд, но пока не получала контрактных предложений, отметил Горьков. Новак рассказал, с чем связаны главные риски на мировом рынке нефти

Год назад компания заключила контракт на поиск золота и создание геологической карты с Суданом, подписала договоры с Центральноафриканской республикой (ЦАР) и Анголой. В апреле текущего года Горьков отмечал, что "Росгеология" не снижает планы по своей активности на зарубежных рынках из-за политической ситуации и санкций против России, видит перспективы роста в Азии и Африке.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.