МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Пользователи Twitter возмутились из-за комментария президента США Джо Байдена о том, что бензин в Калифорнии всегда стоил семь долларов за галлон, сообщает Fox News. В США раскрыли новый регион для борьбы с Россией

Корреспондент, который брал у президента комментарий, спросил того о слишком высокой стоимости топлива в Калифорнии, на что Байден ответил: "в этом регионе это всегда было проблемой", при этом добавив, что гораздо более важный вопрос, который нуждается в скором решении — это цены на жилье.

Пользователи Twitter резко отреагировали на то, что лидер США так очевидно решил сменить тему.

"Байденизм в самом разгаре в Лос-Анджелесе. Высокие цены на бензин — это жилищная проблема?" — заметил Джеймс Галлагер, представитель партии Республиканцев.

"Извините, господин президент, но в Калифорнии бензин стоил семь долларов за галлон не всегда. На самом деле, до того, как вы стали президентом, цена даже в пять долларов считалась очень высокой", — с иронией написал кандидат в Сенат от Республиканцев Марк Мейзер.

"Вы явно не имеете понятия о том, как ваша политика разрушает эту нацию", — добавил он.

Скотт Боу, кандидат в Сенат, напомнил, что средняя по стране цена на бензин подскочила почти до четырех долларов, однако в Калифорнии галлон стоит семь.

"Байден не сделал ничего, чтобы остановить это безумие!", — констатировал Боу.

"Отличная работа, Байден, спасибо за помощь в достижении рекордно высоких цен", — съязвила председатель Республиканской партии Калифорнии Джессика Миллан.

Страны Запада столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.