МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Общий объем импорта Японии из России в сентябре снизился на 6,5%, а экспорта — на 31,4%, свидетельствуют обнародованные в четверг данные японского минфина. WSJ: TSMC намерен расширить производство чипов в Японии

В частности, экспорт Японии в РФ составил 46,7 миллиарда иен (311,5 миллиона долларов), а импорт — 128,4 миллиарда иен (856,4 миллиона долларов).

За первые шесть месяцев 2022 финансового года, начавшегося 1 апреля, экспорт из Японии в РФ снизился на 46,9%, а импорт из России вырос на 36%. Экспорт Японии в Россию в апреле-сентябре составил 232,4 миллиарда иен (1,55 миллиарда долларов), а импорт — 982,3 миллиарда иен (6,55 миллиарда долларов).

Япония в сентябре 2022 года не импортировала нефть из России, а по итогам первого полугодия текущего финансового года, начавшегося 1 апреля, сократила импорт нефти и нефтепродуктов из РФ на 59,9%.

Импорт угля из России в Японию в сентябре упал на 82%, а за первые шесть месяцев финансового года — на 45,6%.

В сентябре наблюдается падение на 10,7% объемов импорта российского сжиженного природного газа. Вместе с этим в апреле-сентябре импорт СПГ вырос на 2,2%.

Япония в сентябре сократила импорт зерновых из России на 81,9%, а по итогам первого полугодия 2022 финансового года, начавшегося в апреле, его объемы просели на 70,5%.

Импорт российских овощей в Японию в сентябре упал на 76,7%, однако за апрель-сентябрь 2022 года вырос на 10,3%.

Несмотря на то, что Япония не импортировала в сентябре российскую мясную продукцию, объем импорта мяса и мясной продукции за первое полугодие текущего финансового года вырос на 300%.

Существенный рост в первом полугодии наблюдается и в импорте фруктов из РФ в Японию — на 912,8%.

Япония в сентябре увеличила экспорт медицинских изделий в Россию на 578,2%, а по итогам первого полугодия 2022 финансового года, начавшегося 1 апреля, — на 258,6%.

Кроме этого, в сентябре наблюдается рост объемов экспорта компьютеров из Японии в РФ на 124,3%. В первом полугодии финансового года, однако, экспорт данного типа товаров просел на 38,8%.

В первом полугодии 2022 фингода также отмечено сокращение экспорта из Японии в РФ автомобилей (на 21,7%), мотоциклов (14,6%) и запчастей (76,6%).