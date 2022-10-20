МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского производителя электромобилей Tesla по итогам третьего квартала текущего года выросла в два раза в годовом выражении, до 3,292 миллиарда долларов, при этом акции компании дешевеют на предторгах почти на 6,3%, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании и данные торгов. СМИ: Tesla отложила запуск производства передовых батарей в Германии

Показатель чистой прибыли стал рекордным, отмечается в релизе. Разводненная прибыль на акцию составила 0,95 доллара против прибыли в 0,48 доллара за третий квартал 2021 года. Выручка выросла в 1,6 раза, до 21,454 миллиарда долларов, прогноз составлял 22,5 миллиарда.

Компания отмечает, что негативно на результаты повлияли высокая инфляция, перебои в цепочке поставок и проблемы с логистикой.

На предварительных торгах акции компании дешевеют на 6,28%.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.