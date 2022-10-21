ЕРЕВАН, 21 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что сложившаяся геополитическая ситуация способствует тому, чтобы производители из стран ЕАЭС активно занимали освободившиеся ниши на общем рынке. Промпроизводство в ЕАЭС за десять лет выросло на 20%, заявил Мишустин

"Наши производители — я имею в виду евразийские — могут занять освободившиеся ниши, что они сейчас и делают. В первую очередь — в высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. Тем более что правовая база [Евразийского экономического] союза этому благоприятствует", — сказал Мишустин на встрече глав делегаций Евразийского межправсовета с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.

Российский премьер также заявил, что Евразийский экономический союз готов к сотрудничеству с другими государствами и региональными объединениями, число которых только растет. "Надо активнее подтягивать таких единомышленников", — призвал он, отметив, что вместе участникам ЕАЭС под силу преодолеть любые сложности.

"Важно продолжить реализацию совместных антикризисных решений. Их подробный перечень был утвержден нами в марте", — подчеркнул он. Все это, считает российский премьер, может существенно продвинуть взаимодействие стран "пятерки" и смягчить негативные последствия западных санкций.