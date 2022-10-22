МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении генерального директора ОАО "Татнефть" Наиля Маганова орденом "Достык" (Дружба), сообщила пресс-служба главы государства. Премьер Казахстана отметил рост торговли со странами ЕАЭС

"Ордена "Достык" II степени удостоен генеральный директор ОАО "Татнефть" Наиль Маганов", — говорится в сообщении пресс-службы.

Указ о присуждении государственных наград большой группе граждан за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность Токаев подписал накануне Дня Республики, отмечаемого 25 октября.

В декабре 2020 года "Татнефть" подписала шестистороннее соглашение о принципах участия в развитии индустрии машиностроения Казахстана. Участниками соглашения также стали ООО "Управляющая компания "Татнефть-Нефтехим" (общество было позднее продано "Татнефтехиминвест-Холдингу"), правительство Казахстана, Allur Tyres, KamaTyresKZ, АО "Группа компаний Аллюр". Тогда же стороны заявили о намерении создать в Казахстане современное высокотехнологичное производство автомобильных компонентов, в частности, шин. Запуск шинного завода "Татнефти" и "Аллюра" в Казахстане планируется в четвертом квартале 2022 года, выход на проектную мощность — в 2024 году.

В ноябре 2021 года национальная нефтегазовая компания Казахстана "КазМунайГаз" и "Татнефть" создали СП для производства бутадиеновых каучуков мощностью до 180 тысяч тонн, запуск запланирован на 2026 год.

Кроме того, "Татнефть" и "КазМунайГаз" подписали соглашения о намерениях по реализации проектов в области совместной деятельности по геологоразведке и разработке месторождений углеводородов на территории Казахстана.