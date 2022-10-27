МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Зима уже стоит на пороге, и власти стран ЕС из последних сил стараются преодолеть энергетический кризис и умерить недовольство населения, столкнувшегося с резким скачком стоимости жизни, сообщает телеканал CNA. Сокращение объема поставок российского газа больно ударило по общеевропейскому рынку энергоносителей, поэтому нынешний кризис затронет все страны региона, подчеркивается в сюжете. Европе предрекли дальнейшие проблемы с газоснабжением

Во Франции последние недели проходили многотысячные митинги, призывая к более широким мерам поддержки населения. Люсиль Бюиссон, глава отдела по вопросам энергетики UFC Que Chosir, французской организации, фокусирующей внимание на правах потребителей, заявила, что в силу интернационального характера энергетического кризиса растущие цены в одной стране могут отразиться на потребителях в другой.



"Во Франции мы "защищены" благодаря нашей атомной энергии, мы энергетически независимы. Но с учетом того, что наша энергетика, как и у других европейских стран, существует в рамках рыночной экономики, мы тоже пострадаем от роста цен, связанного с энергетической напряженностью в других государствах, на общеевропейском рынке", — объяснила она.



В преддверии наиболее холодного времени года Франция завершила процесс закачки газа в хранилища. Но она вынуждена была запустить законсервированную угольную электростанцию, чтобы нарастить производительность. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о конце "периода изобилия", а правительство запустило план "энергетической трезвости", настоятельно призывая население сократить потребление: например, путем отключения воды и света, где это возможно, а также убавив отопление.

В свою очередь, Германия, которая весьма существенно пострадала от сокращения поставок российского газа, приняла решение принять радикальные шаги во внутренней политике. Берлин обнародовал беспрецедентный по своим масштабам зимний комплекс мер по сокращению расходов.

Аннабель Ливе, аналитик по энергетическим вопросам в Foundation for Strategic Research, отметила, что действительно, принятый комплекс мер просто гигантский по своим масштабам, однако "он вполне соответствует уровню кризиса, затронувшего Германию". В отличие от, например, Франции, Германия была крайне сильно зависима от газа, в частности российского, и энергетический кризис в два раза сильнее повлиял на нее. Далее последует своего рода "двойной шок": непосредственно жесткий энергетический шок перерастет в промышленный.



И в то время, как правительства ищут пути борьбы с энергетическим кризисом в период традиционно более высокого уровня потребления, "европейцам нужно готовиться к более темной, холодной и суровой зиме", подытожил телеканал CNA.