МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на ноябрь вырос до минус 41,9 пункта с пересмотренного значения октября в минус 42,8 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. В Германии ждут повышение прогноза налоговых поступлений

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FХ. Показатель за октябрь был пересмотрен до минус 42,8 пункта с минус 42,5 пункта.

Индекс ожидания роста заработных плат в октябре также увеличился, до минус 60,5 пункта с минус 67,7 пункта, а "готовность потребителей покупать" увеличилась на 2 пункта, до минус 17,5 пункта.

Компания при этом также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в стране сократился до минус 22,2 пункта с минус 21,9 пункта месяцем ранее.

"В настоящее время, конечно, еще рано говорить о смене тенденции. Ситуация остается очень напряженной для потребительских настроений… Инфляция в Германии недавно выросла до 10%, а опасения по поводу безопасности поставок энергоносителей продолжают расти. Поэтому еще предстоит выяснить, продлится ли нынешняя стабилизация или, учитывая предстоящую зиму, есть основания опасаться дальнейшего ухудшения ситуации", — прокомментировал эксперт по потребительским настроениям GfK Рольф Бюркль (Rolf Burkl).