МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Идея "вырезать" Россию из мировой экономики абсурдна и иллюзорна, доля РФ в поставках базового сырья — до 15%, рассказал глава компании "Роснефть" Игорь Сечин во время своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку. Сечин пригласил дружественные страны участвовать в проекте "Восток Ойл"

Он подчеркнул, что сама мысль "вырезать" Россию из мировой экономики "абсурдна и иллюзорна".

Сечин объяснил, что масштабы и роль российской экономики в мировом разделении труда традиционно недооценивались.

"То, что звучит публично, что вклад России в мировой ВВП — это всего лишь 2% — это миф. Если считать по ППС, то это уже 4-5%. Если учитывать роль услуг в экономиках развитых стран — до 70% ВВП США… Услуги — полезная вещь, но не в том случае, когда у вас нет энергоресурсов и продовольствия. Доля России в поставках базового сырья — до 15%", — сказал глава компании "Роснефть".

Сечин также добавил, что устойчивость российской экономики обеспечивается тем, что она "надежно стоит на земле", опираясь на достаточность базовых ресурсов.