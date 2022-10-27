МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Лишение Европы дешевой энергии из России — это не временное неудобство, считает обозреватель издания Atlantico Александр Делег. По его мнению, это делает ЕС экономически отстающим от США, непохожим на "сюзерена". А значит, скоро жить даже в богатых странах ЕС станет хуже, чем в Америке, поскольку за ту же работу люди будут получать гораздо меньше. "Двойной шок". Европейцы в ожидании темной и суровой зимы

Делег отмечает, что надвигающаяся рецессия в Европе будет более значительной, чем в Соединенных Штатах, особенно с учетом энергетического кризиса, и из-за этого увеличится пропасть между этими центрами западной экономики.

"Очень долгое время между Европой и США существовал разрыв. Европа в целом была беднее Соединенных Штатов, однако достигала почти 80% американского ВВП. Разница в доходах на душу населения составляла соответственно 20% в пользу США. В основном это было связано с разницей в рабочем времени. У европейцев выходных было больше, но производительность была примерно такой же. Таким образом, выбор — жить в США или в Западной Европе — был сродни выбору стиля жизни и не был судьбоносным решением", — отметил обозреватель.

За последние десять лет многое поменялось. Подобно американцам, ставшим жертвами кризиса 2000-х годов, население Европы столкнулось с кризисом еврозоны. Но коренное различие состоит в том, что возрождение европейской экономики шло гораздо медленнее. Таким образом, разрыв между Соединенными Штатами и Европой начал увеличиваться.

Делег отметил, что некоторое время после кризиса 2008 года это положение можно было считать временным, но в нынешней ситуации дополнительно присутствует такое слагаемое, как энергетическая проблема. И она оказывает асимметричное влияние на Европу и США. Соединенные Штаты в значительной степени самодостаточны в области энергетических потребностей: благодаря СПГ у них есть возможность прибегнуть к экспорту и стать гораздо более важными поставщиками для Европейского Союза.

Таким образом, возникает перекос, пишет журналист. Ситуация в США становится намного лучше, чем в Европе, столкнувшейся с проблемами производства электроэнергии.

К тому же для борьбы с инфляцией США разработали обширную инвестиционную программу в области производства энергии. Политика Вашингтона в области экологии также более солидна: она заключается в крупном субсидировании низкоуглеродной энергетики и, следовательно, решает экологический аспект проблемы производства электроэнергии.

"Это приведет к серьезному "эволюционному отрыву" США от Европы. Американцы вырвутся вперед", — констатировал автор материала.

Если у вас есть энергия в избытке, можно использовать новые технологии без вредного воздействия на окружающую среду. Но если вы прибегнете к экономике регулирования дефицита, то и проблем в экологии у вас будет гораздо больше. Некоторые экологические реформы станут невозможны. Во Франции рассказали, какие потери ждут США при победе России

Посмотрим, к примеру, на "вертикальную" модель" сельского хозяйства, когда строятся огромные силосы, которые освещаются круглосуточно светодиодами. Это позволяет производить при очень жестко контролируемом количестве удобрений огромные объемы продуктов. В Европе такая технология становится невозможной, потому что она требует много электроэнергии, а цена на электричество в Европе высока. Но если энергия очень дешевая, эта технология вполне приемлема.

А для более традиционного интенсивного сельскохозяйственного производства с использованием теплиц требуется очень много газа. Раньше эту проблему можно было легко решить с помощью русского газа, но американский СПГ намного дороже. С зависимостью Европы от американского газа и с политикой экономии, траектории развития экономики в ЕС и США будут сильно отличаться: ЕС будет пребывать в стагнации, а в Америке продолжится рост.

Энергия остается центральным вопросом, пишет Делег. Решение европейских проблем в области энергетики все еще возможно, однако тут есть один очень важный момент.

Американский план направлен на финансирование неуглеродной энергетики. Речь идет о нескольких областях: солнечные батареи, электромобили и замена угля газом. Тогда как в Европе все, что делается в одной отрасли, непременно наносит ущерб другой. Прогресс не бывает быстрым.

Помимо этого, в странах Европы есть немало противников любых перемен, констатировал журналист. Например, некоторые политики выразили свое несогласие со строительством ветряных турбин, так как им вдруг показалось, что невозможно одновременно поддерживать атомную энергетику и возобновляемую энергию, они настаивают, что нужно выбрать что-то одно.

"Это бесполезная борьба. На европейском уровне подобные глупости также наблюдаются в области "допуска" нового оборудования к использованию. Надо сначала получить бумажку, что данное оборудование подходит для окружающей среды и так далее. Все должно проходить по регламенту. Мы увлекаемся номенклатурой и вещами, которые не имеют смысла. Мы видим царство абсурда, целью которого является диктовать стандарты и правила. Такие бюрократические абсурды характерны именно для Европейского Союза — такого вы больше нигде не встретите. Единственное, что мы, европейцы, любим делать все время, так это устанавливать стандарты. А надо бы ту же страсть проявить к производству", — заявил Делег.

Подводя итог, обозреватель Atlantico отметил, что для Европы не все потеряно. Но необходимы значительные изменения в подходах и направлениях, особенно в отношении экономического роста.

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