Представитель Министерства торговли Китая заявила об угрозе сокращения внешнего спроса
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Представитель Министерства торговли Китая Шу Цзюетин сказала в четверг, что экономика Китая сталкивается с угрозой сокращения внешнего спроса в 4-м квартале. По ее словам, существующие неопределенности омрачают перспективы роста внешней торговли страны.
На фоне ослабления импульса мировой экономики условия во внешнеторговой сфере Китая становятся все более сложными, сказала она на очередной пресс-конференции.
"Ожидается, что в 4-м квартале риск ослабления внешнего спроса усилится", — добавила Шу.
В сентябре по сравнению с сентябрем прошлого года экспорт Китая вырос на 5,7%. Это был самый медленный темп роста с апреля. Импорт за тот же период увеличился всего на 0,3%, при прогнозе роста на 1,0%.
Это происходит в то время, когда ужесточение денежно-кредитной политики во многих странах с целью сдерживания вышедшей из-под контроля инфляции замедляет рост мировой экономики.
По слова Шу, несмотря на существующие проблемы, условия для стабильного роста товарооборота Китая с другими странами остаются благоприятными.
Строгие карантинные меры Пекина также ограничивают активность, особенно в таких секторах, как сфера услуг.
"Восстановление потребительского рынка и его восходящий тренд продолжаются, но в результате действия неожиданных факторов, включая вспышки заболеваемости COVID, участники рынка в таких секторах, как торговля в магазинах, общественное питание и гостиничный бизнес, остаются под очень сильным давлением", — сказала Шу.
По ее мнению, потребление восстановится, когда проявится воздействие мер стимулирования.
В сентябре годовой рост розничных продаж в Китае замедлился до 2,5% с 5,4% в августе. Экономисты прогнозировали, что в сентябре продажи вырастут на 3,3%. Эти данные указали на неустойчивость внутреннего спроса.
По словам экономистов, даже если в 3-м квартале экономика восстанавливалась быстрее, чем ожидалось, ее долгосрочное восстановление будет осложнено карантинными мерами, продолжительным спадом на рынке недвижимости и риском рецессии в мировой экономике.
По прогнозу опрошенных Reuters аналитиков, в 2022 году рост ВВП Китая замедлится до 3,2%, то есть будет одним из самых слабых почти за полстолетия и намного медленнее, чем установленный властями целевой уровень 5,5%
https://1prime.ru/world/20221027/838608970.html