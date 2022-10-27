МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Представитель Министерства торговли Китая Шу Цзюетин сказала в четверг, что экономика Китая сталкивается с угрозой сокращения внешнего спроса в 4-м квартале. По ее словам, существующие неопределенности омрачают перспективы роста внешней торговли страны. Китай опубликовал статистику по промышленности за девять месяцев

На фоне ослабления импульса мировой экономики условия во внешнеторговой сфере Китая становятся все более сложными, сказала она на очередной пресс-конференции.

"Ожидается, что в 4-м квартале риск ослабления внешнего спроса усилится", — добавила Шу.

В сентябре по сравнению с сентябрем прошлого года экспорт Китая вырос на 5,7%. Это был самый медленный темп роста с апреля. Импорт за тот же период увеличился всего на 0,3%, при прогнозе роста на 1,0%.

Это происходит в то время, когда ужесточение денежно-кредитной политики во многих странах с целью сдерживания вышедшей из-под контроля инфляции замедляет рост мировой экономики.

По слова Шу, несмотря на существующие проблемы, условия для стабильного роста товарооборота Китая с другими странами остаются благоприятными.

Строгие карантинные меры Пекина также ограничивают активность, особенно в таких секторах, как сфера услуг.

"Восстановление потребительского рынка и его восходящий тренд продолжаются, но в результате действия неожиданных факторов, включая вспышки заболеваемости COVID, участники рынка в таких секторах, как торговля в магазинах, общественное питание и гостиничный бизнес, остаются под очень сильным давлением", — сказала Шу. Юань стал самой популярной валютой, которую покупают онлайн, сообщили в ВТБ

По ее мнению, потребление восстановится, когда проявится воздействие мер стимулирования.

В сентябре годовой рост розничных продаж в Китае замедлился до 2,5% с 5,4% в августе. Экономисты прогнозировали, что в сентябре продажи вырастут на 3,3%. Эти данные указали на неустойчивость внутреннего спроса.

По словам экономистов, даже если в 3-м квартале экономика восстанавливалась быстрее, чем ожидалось, ее долгосрочное восстановление будет осложнено карантинными мерами, продолжительным спадом на рынке недвижимости и риском рецессии в мировой экономике.

По прогнозу опрошенных Reuters аналитиков, в 2022 году рост ВВП Китая замедлится до 3,2%, то есть будет одним из самых слабых почти за полстолетия и намного медленнее, чем установленный властями целевой уровень 5,5%